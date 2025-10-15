Milano 12:19
42.197 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.401 -0,55%
Francoforte 12:19
24.272 +0,14%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in salita a 47.606.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 48.602,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 46.649,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 45.693,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
