Milano 12:19
42.197 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.401 -0,55%
Francoforte 12:19
24.272 +0,14%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.747,9. Primo supporto a 6.546,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.449.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
