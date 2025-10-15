Milano 12:19
42.197 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.401 -0,55%
Francoforte 12:19
24.272 +0,14%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,40%.

Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12.577 con primo supporto visto a 12.363,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12.292,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```