Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile +0,06%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,4059. Possibile una discesa fino al bottom 1,401. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,4108.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
