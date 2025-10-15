Borse europee proseguono in rialzo con Milano, lusso ancora protagonista

(Teleborsa) - Il bilancio di metà seduta è positivo per i listini azionari europei
. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove corre Moncler
, seguita da Brunello Cucinelli
, trainate dal lusso europeo in scia ai conti di LVMH
. Bene anche Stellantis
che intende investire 13 miliardi di dollari
nell’arco dei prossimi quattro anni per far crescere le proprie operazioni in un mercato fondamentale come quello degli Stati Uniti e aumentare gli impianti produttivi nazionali.
In primo piano la politica francese
, dopo che il Primo Ministro Sebastien Lecornu, riconfermato venerdì dopo essersi dimesso all’inizio della scorsa settimana, ha promesso martedì di sospendere una controversa riforma delle pensioni
fino a dopo le elezioni del 2027.
Gli occhi degli investitori sono rivolti anche al prosieguo della stagione delle trimestrali negli Stati Unit
i, che vede oggi i conti, tra gli altri, di Bank of America, Morgan Stanley e United Airlines Holdings.
Sul fronte macroeconomico
, diminuisce meno delle attese
la produzione industriale dell'Eurozona ad agosto 2025
. Secondo quanto riportato dall'Eurostat, l'output ha registrato un decremento dell'1,2% su base mensile rispetto al +0,5% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +0,3%). Il dato si confronta con il -1,6% atteso dal mercato. Su base annua la produzione è salita dell'1,1% dopo il +2% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +1,8%).
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,162. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,44%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 58,75 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +89 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,39%. Tra i mercati del Vecchio Continente
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, tentenna Londra
, che cede lo 0,53%, e effervescente Parigi
, con un progresso del 2,45%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 42.227 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 44.853 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,32%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,63%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Moncler
(+8,80%), Brunello Cucinelli
(+3,57%), Stellantis
(+2,81%) e Interpump
(+2,41%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi
, che ottiene -3,96%.
Soffre Mediobanca
, che evidenzia una perdita dell'1,77%. L’agenzia di rating Fitch ha allineato il rating
di lungo termine e il “viability rating” di Mediobanca a quello della capogruppo Banca Monte dei Paschi, in seguito al perfezionamento dell’Offerta.
Vendite anche su Leonardo
, con un decremento dell'1,53%, e Generali Assicurazioni
, che registra una flessione dell'1,39%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+12,23%), Cementir
(+6,16%), Italmobiliare
(+2,93%) e Intercos
(+2,57%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
, che prosegue le contrattazioni a -4,79%.
Si concentrano le vendite anche su Fincantieri
, che soffre un calo dell'1,94%, su doValue
, che registra un ribasso dell'1,82%, e su Philogen
, che mostra una perdita dell'1,70%.