PLATINUM del 14/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo bianco-argenteo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.670,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.614,3. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.726,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
