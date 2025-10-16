Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un -0,04%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 47.460,1 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 45.151,6 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dow Jones 30 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 47.460,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)