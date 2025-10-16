Milano 11:13
41.933 +0,06%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:13
9.422 -0,03%
Francoforte 11:13
24.175 -0,03%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Sottotono il derivato italiano, che chiude la seduta con un calo dell'1,00%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.240. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42.225. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40.915.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
