Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Sottotono il derivato italiano, che chiude la seduta con un calo dell'1,00%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.240. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42.225. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40.915.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)