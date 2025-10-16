Analisi Tecnica: indice DAX del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Discesa moderata per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 15 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del DAX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24.468. Primo supporto a 24.038,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23.894,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)