Milano 11:14
41.942 +0,08%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:14
9.423 -0,02%
Francoforte 11:14
24.174 -0,03%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 15/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dello 0,95%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.643, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.549. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.738.


