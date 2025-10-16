Milano 11:14
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 9.476,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 9.392. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 9.366,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
