Milano 11:14
41.942 +0,08%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:14
9.423 -0,02%
Francoforte 11:14
24.174 -0,03%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,40%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.612. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42.497. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41.317.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
