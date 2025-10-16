Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Performance infelice per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 15 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 55.756. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57.630 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55.131.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)