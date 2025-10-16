Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Composto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione in flessione dello 0,96% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29.408,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30.543. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29.030,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)