Milano 11:14
41.942 +0,08%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:14
9.423 -0,02%
Francoforte 11:14
24.174 -0,03%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Composto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione in flessione dello 0,96% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29.408,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30.543. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29.030,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```