Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,66%.
Nel breve periodo, il Nasdaq Composite presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 23.061,7 e supporto a 22.241,5. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 23.881,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)