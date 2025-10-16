Milano 11:15
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/10/2025

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,66%.

Nel breve periodo, il Nasdaq Composite presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 23.061,7 e supporto a 22.241,5. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 23.881,9.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
