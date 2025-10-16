Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Andamento annoiato per il cross americano contro Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,42%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 151,867, con il supporto più immediato individuato in area 150,717. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 150,333.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)