Ardian, raccolti 20 miliardi di dollari per sostenere le infrastrutture strategiche in Europa

(Teleborsa) -, società attiva a livello mondiale negli investimenti in private markets, ha annunciato di aver raccoltoper la nuova piattaforma dedicata agli investimenti in infrastrutture, che avrà come focus prevalentemente l’. Si tratta della più ampia piattaforma di investimento in infrastrutture mai lanciata da Ardian, che comprende Ardian Infrastructure Fund VI (AIF VI) – che ha raggiunto il suo hard cap di 13,5 miliardi di dollari (11,5 miliardi di euro) – e altri co-investimenti. La società fa sapere che AIF VI è il 90% più grande rispetto al fondo precedente, Ardian Infrastructure Fund V (AIF V).Il fondo – spiega una nota – proseguirà la strategia di Ardian, sviluppata nell’arco di oltre vent’anni, che combina uncon l’expertise negli investimenti in settori strategici per il futuro e per la competitività dell’Europa: energia, trasporti e infrastrutture digitali.Il fondo ha attirato un forte interesse sia da parte digià esistenti sia da nuovi sottoscrittori al livello globale, con commitment da parte di 229 investitori provenienti da Europa, Nord America, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Glihanno registrato la crescita più significativa, con un numero più che raddoppiato e una quota pari al 14% del capitale raccolto, rispetto a 1 miliardo di dollari nel precedente AIF V. Anche glihanno mostrato grande interesse, rappresentando il 32% del capitale raccolto, con la partecipazione – per la prima volta – di numerosi investitori australiani di rilievo.Il numero complessivo di investitori in AIF VI è raddoppiato rispetto a quelli di AIF V, con un aumento medio del 40% degli impegni di capitale da parte di chi ha reinvestito nel nuovo fondo.AIF VI ha già investito oltre il 40% del capitale in asset infrastrutturali di rilievo, tra cui l’aeroporto di, il più grande d’Europa, di cui Ardian è il principale azionista. Forte della comprovata esperienza di Ardian nel settore aeroportuale, il team, insieme a Finint Infrastrutture, ha annunciato la firma dell’accordo per l’acquisizione congiunta indiretta dell’Ulteriori investimenti di AIF VI includonopiattaforma di data center con sede nel Regno Unito, alimentata interamente da energia decarbonizzata),(leader europeo nella gestione dei rifiuti e nell’economia circolare, attualmente impegnato nello sviluppo di un progetto di cattura e stoccaggio della CO2 da 640.000 tonnellate annue presso il suo impianto di Moerdijk),(pioniere nel settore delle energie rinnovabili, attivo nell’eolico, nel fotovoltaico e nello stoccaggio, con 1,9 GW di capacità installata in Europa) ed(una delle principali utility energetiche in Irlanda, che serve quasi 900.000 tra famiglie e imprese).