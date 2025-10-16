Mase: apre il portale online per i contributi alla sostituzione dei veicoli con mezzi elettrici

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
annuncia che "lo sportello online per la presentazione delle domande
da parte dei cittadini e delle microimprese
per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici sarà ufficialmente aperto il prossimo martedì 22 ottobre 2025
, alle ore 12:00". L’iniziativa rientra tra le misure previste dal Pnrr.
Per agevolare una compilazione corretta e uniforme delle richieste, il Ministero ha realizzato video tutorial dedicati
, differenziati in base alla tipologia di beneficiario, che illustrano nel dettaglio le modalità di accesso alla piattaforma e la procedura da seguire.
"L’intervento, finanziato con fondi europei e complementare all’investimento per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, - continua - ha l’obiettivo di promuovere la transizione verso una mobilità a zero emissioni
, sostenendo cittadini e microimprese che scelgono di sostituire veicoli inquinanti con modelli elettrici di nuova generazione".
"Per le microimprese – si legge - sarà inoltre disponibile un collegamento diretto al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
, che consentirà di verificare in tempo reale il plafond residuo ai fini dell’applicazione del regime "de minimis", nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea".
Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
.