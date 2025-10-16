Milano 15-ott
Mase: apre il portale online per i contributi alla sostituzione dei veicoli con mezzi elettrici

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica annuncia che "lo sportello online per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e delle microimprese per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici sarà ufficialmente aperto il prossimo martedì 22 ottobre 2025, alle ore 12:00". L’iniziativa rientra tra le misure previste dal Pnrr.

Per agevolare una compilazione corretta e uniforme delle richieste, il Ministero ha realizzato video tutorial dedicati, differenziati in base alla tipologia di beneficiario, che illustrano nel dettaglio le modalità di accesso alla piattaforma e la procedura da seguire.

"L’intervento, finanziato con fondi europei e complementare all’investimento per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, - continua - ha l’obiettivo di promuovere la transizione verso una mobilità a zero emissioni, sostenendo cittadini e microimprese che scelgono di sostituire veicoli inquinanti con modelli elettrici di nuova generazione".

"Per le microimprese – si legge - sarà inoltre disponibile un collegamento diretto al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che consentirà di verificare in tempo reale il plafond residuo ai fini dell’applicazione del regime "de minimis", nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea".

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
