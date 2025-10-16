SILVER del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in salita a 53,1.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 54,42. Rischio di eventuale correzione fino al target 50,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 58,39.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)