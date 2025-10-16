Trump al telefono con Putin: "Riferiremo in seguito contenuti conversazione"

(Teleborsa) - Dopo aver incassato il risultato della storica pace in Medioriente, iltenta il bis, cercando di mettere pace anche nell'Est europeo. E così, in vista dell'incontro domani con il leader ucraino Volodymyr Zelensky,ha annunciato Trump sul suo profilo social Truth, aggiungendo "la conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il Presidente Putin, al termine".L'agenzia Axios aveva già anticipato una conversazione telefonica dei due leader alla vigilia dell'incontro domani alla Casa Bianca con Zelensky, ma al momento on si conoscono i contenuti della telefonata.Frattanto,alle infrastrutture energetiche e civili del Paese, con oltre 300 droni d'attacco e 37 missili, in gran parte balistici, provocando danni nelle regioni di Vinnytsia, Sumy e Poltava., dove incontrerà aziende operanti nel settore della difesa e dell'energia, per mettere a punto un pacchetto di contratti per la fornitura di armi (sistemi di difesa aerea, artiglieria ad alta precisione e missili Atacms), poi incontrerà anche alcuni membri del Congresso. In vista di questi incontri il primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko, che guida la delegazione ucraina in USA, ha incontrato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent per discutere del rafforzamento del partenariato e della garanzia di una pace a lungo termine.