TSMC, terzo trimestre con utili record e domanda in crescita per i chip avanzati

(Teleborsa) -(TSMC), leader mondiale nella produzione di semiconduttori, ha registrato risultati finanziari eccezionali nel terzo trimestre 2025, sostenuti dalla forte domanda per le sue tecnologie di processo più avanzate. La società ha annunciatopari a(circa), in crescita del 30,3% su base annua e del 6% rispetto al trimestre precedente. L’ha raggiunto 452,3 miliardi di dollari taiwanesi (circa 12,67 miliardi di euro), con un incremento del 39,1% anno su anno e del 13,6% rispetto al secondo trimestre. L’utile per azione diluito si è attestato a 17,44 dollari taiwanesi (pari a 2,92 dollari per ADR unit).I margini restano a livelli molto elevati: laè stata del 59,5%, quelladel 50,6% e ildel 45,7%.La performance del trimestre è stata sostenuta in particolare dalla crescente adozione delle. Le spedizioni dihanno rappresentato il 23% del fatturato totale da wafer, quelle ail 37%, e iil 14%. Complessivamente, le tecnologie pari o superiori ai 7 nanometri hanno inciso per il 74% del totale dei ricavi wafer."Il nostro business nel terzo trimestre è stato supportato da una forte domanda per le tecnologie di processo di ultima generazione", ha dichiarato, Senior Vice President e Chief Financial Officer di TSMC. "Guardando al quarto trimestre 2025, ci aspettiamo che la domanda per le nostre tecnologie più avanzate continui a sostenere la crescita", ha aggiunto. Sulla base delle attuali prospettive, TSMC prevede infatti per ilricavi compresi tra 32,2 miliardi e 33,4 miliardi di dollari. Il margine lordo è atteso tra il 59% e il 61%, mentre il margine operativo dovrebbe oscillare tra il 49% e il 51%.