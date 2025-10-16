Milano 9:23
TSMC, terzo trimestre con utili record e domanda in crescita per i chip avanzati

(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), leader mondiale nella produzione di semiconduttori, ha registrato risultati finanziari eccezionali nel terzo trimestre 2025, sostenuti dalla forte domanda per le sue tecnologie di processo più avanzate. La società ha annunciato ricavi consolidati pari a 989,92 miliardi di dollari taiwanesi (circa 27,7 miliardi di euro), in crescita del 30,3% su base annua e del 6% rispetto al trimestre precedente. L’utile netto ha raggiunto 452,3 miliardi di dollari taiwanesi (circa 12,67 miliardi di euro), con un incremento del 39,1% anno su anno e del 13,6% rispetto al secondo trimestre. L’utile per azione diluito si è attestato a 17,44 dollari taiwanesi (pari a 2,92 dollari per ADR unit).

I margini restano a livelli molto elevati: la marginalità lorda è stata del 59,5%, quella operativa del 50,6% e il margine di profitto netto del 45,7%.

La performance del trimestre è stata sostenuta in particolare dalla crescente adozione delle tecnologie produttive più avanzate. Le spedizioni di chip a 3 nanometri hanno rappresentato il 23% del fatturato totale da wafer, quelle a 5 nanometri il 37%, e i 7 nanometri il 14%. Complessivamente, le tecnologie pari o superiori ai 7 nanometri hanno inciso per il 74% del totale dei ricavi wafer.

"Il nostro business nel terzo trimestre è stato supportato da una forte domanda per le tecnologie di processo di ultima generazione", ha dichiarato Wendell Huang, Senior Vice President e Chief Financial Officer di TSMC. "Guardando al quarto trimestre 2025, ci aspettiamo che la domanda per le nostre tecnologie più avanzate continui a sostenere la crescita", ha aggiunto. Sulla base delle attuali prospettive, TSMC prevede infatti per il quarto trimestre ricavi compresi tra 32,2 miliardi e 33,4 miliardi di dollari. Il margine lordo è atteso tra il 59% e il 61%, mentre il margine operativo dovrebbe oscillare tra il 49% e il 51%.
