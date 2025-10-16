Volksbank, via libera al nuovo Statuto e alla terza assegnazione gratuita di azioni

(Teleborsa) - In data odierna si è tenuta l’Assemblea straordinaria e ordinaria diNella, l’Assemblea ha deliberato ledella Banca, rendendo più snello il processo decisionale a beneficio dei clienti, allargando l’offerta di servizi (ad esempio il Leasing) e offrendo più leve di intervento al Consiglio di Amministrazione.Il nuovo Statuto, spiega una nota, introduce la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Amministratore delegato, a cui sono conferite specifiche deleghe per una più efficace gestione ordinaria della Banca. Attraverso questa nuova figura la Banca sarà in grado di reagire in modo ancor più efficiente e tempestivo alle mutate condizioni di mercato, ottimizzando ulteriormente i processi decisionali. L’Amministratore delegato sarà, oltre al Presidente, legale rappresentante della Banca. Tale nuovo assetto consente di allineare la Banca alle prassi delle banche comparabili.Il: esso è responsabile, tra l’altro, della definizione degli indirizzi strategici della Banca, della verifica del rispetto dei parametri di rischio e conformità, nonché della valutazione di eventuali operazioni straordinarie.Volksbank mantiene il proprio ruolo di Banca retail fortemente radicata nel territorio regionale e intende ampliare l’offerta commerciale tramite il prodotto del Leasing immobiliare e strumentale. Finora, il potere decisionale per tutte le operazioni immobiliari della Banca spettava esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Con il nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifiche competenze per la gestione delle operazioni immobiliari, ottimizzando così l’efficienza del processo di Leasing.Infine, lo Statuto è stato allineato alle migliori prassi di mercato. Tra queste, particolare rilievo riveste la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l’erogazione di un acconto sul dividendo, qualora ne ricorrano i presupposti previsti.Nella, l’Assemblea ha inoltre approvato l’, operazione resa possibile grazie al solido bilancio e agli attivi della Banca. Questo comporta un aumento della remunerazione agli azionisti, che riceveranno l’azione gratuita nel periodo novembre - dicembre 2025. La data di esecuzione sarà comunicata a seguito di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, è stato deliberato l’adeguamento del Regolamento dell’Assemblea al nuovo Statuto. Come ultimo punto, è stato aggiornato il Regolamento relativo alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Esso garantisce che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dedichino alla Banca il tempo necessario per lo svolgimento delle loro funzioni.