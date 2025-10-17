Milano 10:12
41.489 -2,09%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:12
9.287 -1,58%
Francoforte 10:12
23.751 -2,15%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Seduta vivace per il derivato italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,17%.

Le tendenza di medio periodo del Future sul FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 42.215. Supporto stimato a 41.730. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 42.700.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```