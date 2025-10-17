Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dell'1,38%.
Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.278,8, mentre il primo supporto è stimato a 8.008,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.549,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)