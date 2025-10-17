Milano 10:12
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Seduta positiva per l'Eurostoxx 50, che avanza bene e porta a casa un +0,84%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.692, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.572. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.813.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
