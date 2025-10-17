Milano 10:12
41.477 -2,12%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:12
9.286 -1,59%
Francoforte 10:12
23.747 -2,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dell'1,12%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 42.530, mentre i supporti sono stimati a 42.063. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 42.997.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
