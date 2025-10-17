Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Piccolo passo in avanti per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un misero +0,68%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 57.301. Primo supporto visto a 56.305. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 55.844.
