Milano 10:12
41.477 -2,12%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:12
9.286 -1,59%
Francoforte 10:12
23.747 -2,16%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Piccolo passo in avanti per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un misero +0,68%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 57.301. Primo supporto visto a 56.305. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 55.844.


