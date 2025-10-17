Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%.
Tecnicamente, IBEX 35 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15.702,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 15.532,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.871,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)