Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%.

Tecnicamente, IBEX 35 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15.702,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 15.532,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.871,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
