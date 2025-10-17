Milano 10:12
41.477 -2,12%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:12
9.286 -1,59%
Francoforte 10:12
23.747 -2,16%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Giornata da dimenticare per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,58% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 48.587,3 con primo supporto visto a 46.634,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45.685,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
