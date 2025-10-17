Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Giornata da dimenticare per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,58% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 48.587,3 con primo supporto visto a 46.634,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45.685,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)