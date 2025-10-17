Milano 10:12
Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Riunione sostanzialmente debole quella del 16 ottobre per il maggiore indice americano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 6.629,1.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.682,6. Primo supporto a 6.564. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.499.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
