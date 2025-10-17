Milano
12:40
41.543
-1,96%
Nasdaq
16-ott
24.657
0,00%
Dow Jones
16-ott
45.952
-0,65%
Londra
12:40
9.322
-1,21%
Francoforte
12:40
23.770
-2,07%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 12.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,14% alle 10:30
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,14% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta in perdita a 41.467,76 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 10.30
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo del 2,14% alle 10:30. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 41.467,76 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -2,25% alle 19:30
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,38% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,28% alle 16:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,96% alle 16:00
Argomenti trattati
Borsa
(1463)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,96%
Altre notizie
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,84% alle 10:30
Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,63%)
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,29%
Borsa: Perde molto Milano, in calo dell'1,59%
Borsa: Milano apre in rosso dell'1,08%
Borsa: Milano in flessione dello 0,32% alle 16:00
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto