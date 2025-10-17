Milano 12:40
41.543 -1,96%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:40
9.322 -1,21%
Francoforte 12:40
23.770 -2,07%

Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,14% alle 10:30
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo del 2,14% alle 10:30. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 41.467,76 punti.
