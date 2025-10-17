Milano 14:58
Francoforte: in calo Teamviewer

(Teleborsa) - Composto ribasso per Teamviewer, in flessione del 3,55% sui valori precedenti.

L'andamento di Teamviewer nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,975 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,15. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8,325.

