Francoforte: seduta euforica per Continental

Brilla la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che passa di mano con un aumento dell'8,09%.
