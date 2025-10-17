Madrid: movimento negativo per Acciona

(Teleborsa) - Sottotono la società elettrica spagnola
, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
Il trend di Acciona
mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 187,6 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 183,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 192.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)