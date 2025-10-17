Madrid: rosso per Bankinter

(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola
, che presenta una flessione del 2,32%.
Lo scenario su base settimanale di Bankinter
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'istituto di credito spagnolo
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,16 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,93. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)