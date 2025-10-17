Milano 10:21
Madrid: rosso per Bankinter

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola, che presenta una flessione del 2,32%.

Lo scenario su base settimanale di Bankinter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'istituto di credito spagnolo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,16 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,93. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
