New York: balza in avanti Estee Lauder

società leader nei trattamenti anti-age

Estee Lauder

S&P-500

azienda attiva nel mercato dei cosmetici

Estee Lauder

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 3,03%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 101 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 97,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 104,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)