New York: balza in avanti Estee Lauder

(Teleborsa) - Scambia in profit la società leader nei trattamenti anti-age
, che lievita del 3,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Estee Lauder
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nel mercato dei cosmetici
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Estee Lauder
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 101 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 97,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 104,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)