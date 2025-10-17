Milano
17:07
41.842
-1,26%
Nasdaq
17:07
24.680
+0,09%
Dow Jones
17:07
46.078
+0,27%
Londra
17:07
9.362
-0,79%
Francoforte
17:06
23.881
-1,61%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 17.23
New York: rosso per DoorDash
Migliori e peggiori
,
In breve
17 ottobre 2025 - 16.10
Composto ribasso per il
leader americano delle consegne di pasti
, in flessione del 2,55% sui valori precedenti.
Condividi
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto