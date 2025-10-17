Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,33%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9,76 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,07. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)