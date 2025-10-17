Milano 10:26
PLATINUM del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Seduta rialzista quella per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 1.705.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.740,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.633,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.847,7.


