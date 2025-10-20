Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,44%.
Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7916 con area di resistenza individuata a quota 0,7954. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7904.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)