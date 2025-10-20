Milano 13:17
42.314 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:17
9.389 +0,36%
Francoforte 13:16
24.099 +1,12%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,44%.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7916 con area di resistenza individuata a quota 0,7954. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7904.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```