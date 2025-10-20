Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,52%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46.323,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 46.005,1. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46.641,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)