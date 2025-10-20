Milano 13:17
42.314 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:17
9.389 +0,36%
Francoforte 13:16
24.099 +1,12%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,18%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9222. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9267 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9207.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```