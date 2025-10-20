Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1,1642. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1,1684. L'indebolimento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1,1623.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)