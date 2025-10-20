Milano 13:17
42.314 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:17
9.389 +0,36%
Francoforte 13:16
24.099 +1,12%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1,1642. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1,1684. L'indebolimento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1,1623.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
