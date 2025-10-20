Milano 13:17
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un -0,08%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 175,767, con il supporto più immediato individuato in area 175,217. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 175,033.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
