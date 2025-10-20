Analisi Tecnica: indice DAX del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre
Chiusura in profondo rosso per il principale indice di Francoforte, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,82%.
Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 23.645,3 con tetto rappresentato dall'area 24.202,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.459,7.
