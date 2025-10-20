Milano 13:18
42.303 +1,31%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:18
9.389 +0,37%
Francoforte 13:17
24.099 +1,12%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre

Ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con una flessione dello 0,79%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.656. Rischio di discesa fino a 5.556 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.756.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
