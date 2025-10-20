Milano 13:19
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre

Controllato progresso per il Nasdaq Composite, che chiude in salita dello 0,52%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22.742,5, mentre il primo supporto è stimato a 22.569,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.915,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
