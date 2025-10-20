Creactives, Grosso: investitori riconoscono sempre più la tecnologia e i clienti importanti

Creactives Group





(Teleborsa) - "È proprio partito questa mattina l'aumento di capitale, innanzitutto in opzione agli azionisti esistenti, proprio per dare una sorta di offerta - quasi un premio - tant'è vero che l'aumento di capitale avviene a sconto ma per gli azionisti esistenti, viene anche staccato un diritto. Non escludiamo che possa essere anche lo strumento con il qualee di nuovi investitori". Lo ha detto a Teleborsa, Investor Relations Manager di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Da un lato abbiamo una- ne abbiamo anche di nuovi e di sempre più grandi - ed è un qualcosa che viene riconosciuto molto sia dagli investitori che comunque da tutti gli stakeholder - ha aggiunto - D'altra parte l'aumento di capitale sarà l'ultima aggiunta che ci porterà nei prossimi mesi ad avere una piattaforma - abbiamo la piattaforma software Vanessa assolutamente totalmente di proprietà - che a seconda di come evolvono anche altri software legati ao ad altri grandi gruppi ci consente di avere unae essere sempre quelli che cavalcano l'onda dell'innovazione sulla supply chain"."Noi lavoriamo con una persona che si chiama CPO, il chief procurement officer, quindi abbiamo un punto di ingresso molto chiaro all'interno della società - ha raccontato Grosso - Gli ultimi clienti sono statia livello mondo, Barilla, Subsea7 - la società del nord Europa che si sta fondendo con, abbiamo adesso presoe devo dire abbiamo chiuso con il cliente più grande di sempre,, quindi ancora una volta nel settore dell'energia dove già avevamo, società in Spagna e in Portogallo dell'Energia. Per cui una volta che la piattaforma impara e si specializza sul settore, il"."La piattaforma è diventata un po' il luogo dove. La piattaforma Vanessa è poi stata messa nel cloud - ha detto l'Investor Relations Manager - Ci ha semplificato la vita e non è più necessario fare tante cose manuali: immaginate questo in tutto il mondo, su tutti i nostri clienti e su tutte le nostre applicazioni"."Noi abbiamo oggi i grandi nostri partner, che sono KPMG,tra i vari, e oggi il miglioramento della piattaforma consentirà loro in maniera sempre più semplice e in maniera sempre più diretta di poter lavorare con i nostri software, quindi è quasi un B2B2B: non siamo noi che necessariamente dobbiamo usare le nostre ore uomo sui progetti ma possiamo delegare dal punto di vista strategico a questi grandi diciamo partner, che ci aiutano e ci possono supportare nella distribuzione dei nostri prodotti ma anche proprio nella chiusura strategica del mandato con i grandi clienti, specialmente fuori dall'Italia - ha concluso - Noi oggi abbiamo il 90% del business fuori dall'Italia.".