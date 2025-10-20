Milano 13:25
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bilfinger

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale dell'ingegneria, con una variazione percentuale del 2,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il contractor tedesco, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 95,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 96,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 94,5.

