Milano 13:27
42.300 +1,30%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:27
9.388 +0,35%
Francoforte 13:26
24.104 +1,14%

Londra: movimento negativo per Taylor Wimpey

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Taylor Wimpey
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di case inglese, che mostra un decremento dell'1,93%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Taylor Wimpey più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Taylor Wimpey confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,035 sterline con primo supporto visto a 1,007. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,997.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```