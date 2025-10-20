Londra: movimento negativo per Taylor Wimpey

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di case inglese
, che mostra un decremento dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Taylor Wimpey
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Taylor Wimpey
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,035 sterline con primo supporto visto a 1,007. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,997.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)